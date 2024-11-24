Video Yaşam Edirne'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı | Video
Edirne'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı | Video

Edirne'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı | Video

24.11.2024 | 08:43

Edirne'de hızla seyir halinde olan araç kontrolden çıkarak karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kazada çarptığı otomobil ise park halindeki kamyonete çarparak durabilirdi. Çarpan sürücünün ise aracı olay yerinde bırakıp kayıplara karıştığı öğrenildi.

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Kaza, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan U.A. kontrolündeki 59 AH 995 plakalı otomobile karşı yönden hızla gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 22 LY 011 plakalı araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç sağa doğru savrularak park halindeki 39 NR 055 plakalı kamyonete yandan çarptı. Kazaya karışan 22 LY 011 plakalı aracın sürücü ise hızla olay yerinden kaçtı. Kaza yapan otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye polis sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde gelen itfaiye ekipleri 45 dakikalık uğraşın ardından 59 AH 995 plakalı araç sürücü U.A'yı sıkıştığı yerden güçlükle çıkarttı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı U.A, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri 22 LY 011 plakalı aracı olay yerinde bırakıp kaçan sürücünün peşine düştü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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