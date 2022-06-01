Edis konserinde gözyaşlarına hakim olamadı! Ağlamasının sebebi ise hayranlarını üzdü | Video

Ünlü popçu Edis, dün akşam Harbiye’de hayranlarıyla buluştu. Konserine gelen babasını tek başına gören şarkıcı, o sırada gözyaşlarını tutamadı. Babasını ilk kez tek başına gördüğünü söyleyen Edis, annesinin İzmir’de kanser tedavisi gördüğü için konserine gelemediğini hayranlarıyla paylaştı. Annesi Sevil Görgülü’nün son kemoterapisini aldığını, sağlığına kavuşmasına çok az kaldığını duyurdu.