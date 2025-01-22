Video Yaşam Ekmek vermek için yanına gittiği köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuğun korku dolu anları kamerada | Video
Ekmek vermek için yanına gittiği köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuğun korku dolu anları kamerada | Video

Ekmek vermek için yanına gittiği köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuğun korku dolu anları kamerada | Video

22.01.2025 | 09:28

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde köpeğin çocuğa saldırdığı anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Merkez Sur ilçesi kırsal Beybulak Mahallesi'nde 5 yaşındaki D.F., yanına gittiği bağlı köpeğin saldırısında kafasından yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

D.F., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kafasında sıyrıklar oluşan D.F., tedavisinin ardından taburcu edildi. Köpeğin çocuğa saldırdığı anlar ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Abla Elanur F., kardeşinin sabah köpeğe ekmek verirken birden ısırıldığını söyledi. Kardeşinin kendini zor kurtardığını belirten Elanur F., "Şükür durumu iyi. Kardeşimi gelip götürdüler. İğne yaptılar, serum taktılar. Haber verdik, gelip köpeği alacaklar" dedi.

Köyde başıboş köpeklerin olduğunu ifade eden Elanur F., "Karanlık olduğunda dışarı çıkamıyoruz. Çok sahipsizler, saldırıyorlar. Tavukları bıraktığımda saldırdılar, kendimi zor kurtardım. Sonra kaçtılar. Her gün geliyorlar. Yetkililerimize çağrımız, başıboş köpekleri gelip toplasınlar. Başka insanlara zarar vermesinler" ifadelerini kullandı.

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