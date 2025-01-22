Ekmek vermek için yanına gittiği köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuğun korku dolu anları kamerada | Video
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde köpeğin çocuğa saldırdığı anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.
D.F., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kafasında sıyrıklar oluşan D.F., tedavisinin ardından taburcu edildi. Köpeğin çocuğa saldırdığı anlar ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Abla Elanur F., kardeşinin sabah köpeğe ekmek verirken birden ısırıldığını söyledi. Kardeşinin kendini zor kurtardığını belirten Elanur F., "Şükür durumu iyi. Kardeşimi gelip götürdüler. İğne yaptılar, serum taktılar. Haber verdik, gelip köpeği alacaklar" dedi.
Köyde başıboş köpeklerin olduğunu ifade eden Elanur F., "Karanlık olduğunda dışarı çıkamıyoruz. Çok sahipsizler, saldırıyorlar. Tavukları bıraktığımda saldırdılar, kendimi zor kurtardım. Sonra kaçtılar. Her gün geliyorlar. Yetkililerimize çağrımız, başıboş köpekleri gelip toplasınlar. Başka insanlara zarar vermesinler" ifadelerini kullandı.
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