Ekonomi yönetimi neden hedefte? Türkiye Akdeniz'de ve Orta Doğu'da kimlerin oyunlarını bozdu? | Video

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz döviz kuru üzerinden yapılan manipülasyon ile ilgili "Şimdi bugünkü dünyada şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Ekonomi dediğimiz alan diğer alanlardan bağımsız değil. Ekonomi ve siyaset arasında çok güçlü bir bağ var. Özellikle corona virüs ile daha da belirginleşti. Küresel ölçekte baktığımızda Çin ile ABD arasında rekabette ve bölgesel düzeyde görebilirsiniz. Türkiye de son dönemde çok önemli inisiyatifler alan bir ülke. Bölgesinde oyun kurucu ve bozucu olarak tarihi inisiyatifler alan bir ülke. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde. Libya'dan tutun, Doğu Akdeniz, Suriye ve diğer alanlardaki operasyonlara kadar Türkiye geniş bir coğrafyada bulunuyor. Bu tabi birtakım rahatsızlıklar uyandırıyor. Diğer bir durum Covid sürecinde Türkiye çok başarılı bir yönetim ortaya koydu. Sağlık altyapımızın, imalat kapasitemizin gücünü gösterdik. Covid sonrası dönem için en avantajlı ülkelerden biri olduğumuzu ortaya koyduk. Bir taraftan da Türkiye'nin yeni dönemde oluşan fırsatları değerlendirmesinden rahatsızlık duyan çevreler olduğunu düşünüyorum. Ne olursa olsun Türkiye güçlü bir yapıya sahip, ekonomisinin temelleri sağlam. Covid sürecinde de bunu gösterdi. Dalgalanmaları atlatacak güce sahip bir ekonomi yönetimimiz var." dedi.