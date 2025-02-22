Elazığ merkezli 9 ilde dev siber dolandırıcılık operasyonu: 1 milyar liralık vurgun ortaya çıkarıldı | Video
Elazığ merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya ve kripto para piyasaları üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan 21 şüpheli yakalandı. Şebekenin yaklaşık 1 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştığı belirlenirken, 18 kişi tutuklandı.
Şüphelilerin sosyal medya platformları ve kripto para piyasaları üzerinden yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Sadece Elazığ'da 5 vatandaşın 2.5 milyon TL zarara uğratıldığı belirlenirken, şebekenin dolandırıcılık faaliyetlerinden elde ettiği parayı paravan şirketler aracılığıyla aklamaya çalıştığı ortaya çıktı. Banka hesap hareketleri incelendiğinde ise şebekenin yaklaşık 1 milyar TL'lik bir işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Operasyon kapsamında yapılan ev aramalarında çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 18 kişi tutuklandı. 1 şüpheliye adli kontrol kararı verilirken , 2 kişi ise serbest bırakıldı.
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