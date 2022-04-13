Video Yaşam Elazığ'da park halindeki araç alev topuna döndü | Video
Elazığ'da park halindeki araç alev topuna döndü | Video

Elazığ'da park halindeki araç alev topuna döndü | Video

13.04.2022 | 09:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Elazığ’da park halindeki araç alev topuna döndü | Video 00:29
Elazığ'da park halindeki araç alev topuna döndü | Video 13.04.2022 | 09:16
Kadınların gizlice videolarını çekip paylaşıyorlardı! Gözaltına alındılar | Video 01:17
Kadınların gizlice videolarını çekip paylaşıyorlardı! Gözaltına alındılar | Video 13.04.2022 | 08:44
Teravih namazına gelen kişinin ayakkabısını kapıp kaçan köpek gülümsetti | Video 00:29
Teravih namazına gelen kişinin ayakkabısını kapıp kaçan köpek gülümsetti | Video 13.04.2022 | 08:43
Kars Nisan ayında kışı yaşıyor: Kente kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti | Video 04:20
Kars Nisan ayında kışı yaşıyor: Kente kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti | Video 13.04.2022 | 08:42
Tombala oynatan sendikaya baskın | Video 01:06
Tombala oynatan sendikaya baskın | Video 13.04.2022 | 08:42
Hayvan kaçakçılarına JASAT dur dedi | Video 00:32
Hayvan kaçakçılarına JASAT dur dedi | Video 13.04.2022 | 09:00
Bisikletli uyuşturucu satıcısı Jandarma’dan kaçamadı | Video 00:56
Bisikletli uyuşturucu satıcısı Jandarma'dan kaçamadı | Video 13.04.2022 | 09:00
Kayseri’de pitbull evcil köpekleri parçalayacaktı | Video 02:37
Kayseri'de pitbull evcil köpekleri parçalayacaktı | Video 13.04.2022 | 08:42
Eşini dinlemedi, anten ayarlamaya diye çıktığı çatıdan başka çatıya düştü | Video 01:59
Eşini dinlemedi, anten ayarlamaya diye çıktığı çatıdan başka çatıya düştü | Video 13.04.2022 | 08:42
Erzurum’da yoğun kar yağışı etkili oluyor | Video 02:30
Erzurum’da yoğun kar yağışı etkili oluyor | Video 12.04.2022 | 23:15
Bahis operasyonunda 27 gözaltı | Video 01:54
Bahis operasyonunda 27 gözaltı | Video 12.04.2022 | 22:43
Çin’i fırtına vurdu: 20 yaralı | Video 00:31
Çin’i fırtına vurdu: 20 yaralı | Video 12.04.2022 | 22:40
Kayseri’de pitbull dehşeti | Video 05:29
Kayseri'de pitbull dehşeti | Video 12.04.2022 | 21:18
Tartıştığı kişiyi silahla yaralamıştı! Gözaltına alınıp tutuklandı | Video 00:22
Tartıştığı kişiyi silahla yaralamıştı! Gözaltına alınıp tutuklandı | Video 12.04.2022 | 21:04
Ünlü şarkıcı Merve Özbey’in kızı Elif Özüm’ün ilk dersi | Video 00:18
Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in kızı Elif Özüm'ün ilk dersi | Video 12.04.2022 | 20:51
Meksika’da 42 orman yangını ile mücadele devam ediyor | Video 02:11
Meksika’da 42 orman yangını ile mücadele devam ediyor | Video 12.04.2022 | 20:09
Nisan ortasında lapa lapa kar yağdı | Video 01:54
Nisan ortasında lapa lapa kar yağdı | Video 12.04.2022 | 18:09
Bıçaklı saldırgan yakalandı: Saldırı anı kameraya böyle yansıdı | Video 00:44
Bıçaklı saldırgan yakalandı: Saldırı anı kameraya böyle yansıdı | Video 12.04.2022 | 18:02
Otomobil iş yerine böyle daldı | Video 01:53
Otomobil iş yerine böyle daldı | Video 12.04.2022 | 17:48
Fırında skandal görüntü! Hijyen kurallarını hiçe saydı, yere dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptı! | Video 00:28
Fırında skandal görüntü! Hijyen kurallarını hiçe saydı, yere dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptı! | Video 12.04.2022 | 15:36

Elazığ'da park halindeyken bir anda alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kılıçhan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan bir otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme yapıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA