Video Yaşam Elindeki sopayla park halindeki otomobilin camını kırdı | Video
Elindeki sopayla park halindeki otomobilin camını kırdı | Video

Elindeki sopayla park halindeki otomobilin camını kırdı | Video

03.07.2024 | 15:13

Zonguldak'ta bir genç, gece saatlerinde elindeki sopayla park halindeki otomobilin camını kırdı. Otomobilde hasar meydana gelirken olayın zanlısı genç jandarma karakoluna giderek suçunu itiraf etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre olay önceki gece Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşandı. B.K. isimli genç, gece saatlerinde eline sopa alarak Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkına geldi. Burada E.T.'ye ait aracın arka camına sopayla vurarak hasar verdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde arkadaşının engelleme çabalarına rağmen araca zarar veren B.K. olayın ardından jandarmaya giderek suçunu itiraf edip teslim oldu.

İhbar üzerine araçtaki maddi hasarı tespit eden ekipler olayla ilgili çalışma başlatırken araç sahibi E.T., B.K.'dan şikayetçi oldu. B.K.'nın eski kız arkadaşının E.T.'nin oğlu ile evlenmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiği iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Elindeki sopayla park halindeki otomobilin camını kırdı | Video 00:46
Elindeki sopayla park halindeki otomobilin camını kırdı | Video 03.07.2024 | 15:13
Jandarmadan 3 ilçede 3 ayrı operasyon: 4 gözaltı | Video 01:37
Jandarmadan 3 ilçede 3 ayrı operasyon: 4 gözaltı | Video 03.07.2024 | 14:22
İstanbul merkezli 6 ilde Örgütlü tefecilik” operasyonu: 18 gözaltı | Video 03:03
İstanbul merkezli 6 ilde "Örgütlü tefecilik” operasyonu: 18 gözaltı | Video 03.07.2024 | 13:28
Kuyumcu çetin ceviz çıktı, soyguncuyu dükkana sokmadı | Video 03:56
Kuyumcu çetin ceviz çıktı, soyguncuyu dükkana sokmadı | Video 03.07.2024 | 13:28
Yara bandını yıllardır yanlış kullanmışız! Görenler inanamadı: Meğer yarayı kapatmadan önce... | Video 00:12
Yara bandını yıllardır yanlış kullanmışız! Görenler inanamadı: Meğer yarayı kapatmadan önce... | Video 03.07.2024 | 13:30
İstanbul merkezli 6 ilde Örgütlü tefecilik” operasyonu: 18 gözaltı | Video 03:03
İstanbul merkezli 6 ilde "Örgütlü tefecilik” operasyonu: 18 gözaltı | Video 03.07.2024 | 13:28
Arnavutköy’deki silahlı saldırıda yanlışlıkla vurulan kişinin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 06:38
Arnavutköy’deki silahlı saldırıda yanlışlıkla vurulan kişinin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.07.2024 | 12:11
Otobüsün yatak kısmına saklanan 514 bin euro ve 60 bin dolar ele geçirildi | Video 01:12
Otobüsün yatak kısmına saklanan 514 bin euro ve 60 bin dolar ele geçirildi | Video 03.07.2024 | 12:11
Sürücünün öldüğü, 20 turistin yaralandığı midibüs kazası güvenlik kamerasında | Video 00:26
Sürücünün öldüğü, 20 turistin yaralandığı midibüs kazası güvenlik kamerasında | Video 03.07.2024 | 12:11
515 metrelik duvara yapılan devasa çalışmayla Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurdular | Video 06:34
515 metrelik duvara yapılan devasa çalışmayla Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdular | Video 03.07.2024 | 11:01
Sürücünün öldüğü, 20 turistin yaralandığı midibüs kazası güvenlik kamerasında | Video 00:26
Sürücünün öldüğü, 20 turistin yaralandığı midibüs kazası güvenlik kamerasında | Video 03.07.2024 | 12:00
Turist taşıyan midibüs kontrolden çıkıp bariyer ve beton direğe çarptı: 1 ölü, 20 yaralı | Video 08:22
Turist taşıyan midibüs kontrolden çıkıp bariyer ve beton direğe çarptı: 1 ölü, 20 yaralı | Video 03.07.2024 | 11:33
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü! | Video 03:31
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü! | Video 03.07.2024 | 11:32
Otobüsün yatak kısmına saklanan 514 bin euro ve 60 bin dolar ele geçirildi | Video 01:12
Otobüsün yatak kısmına saklanan 514 bin euro ve 60 bin dolar ele geçirildi | Video 03.07.2024 | 11:16
Fatih’te sahte alkol operasyonu: 1 kişi yakalandı | Video 01:24
Fatih’te sahte alkol operasyonu: 1 kişi yakalandı | Video 03.07.2024 | 11:06
İstanbul ve Adana’da radikal örgütlere operasyon: 6 gözaltı | Video 01:18
İstanbul ve Adana’da radikal örgütlere operasyon: 6 gözaltı | Video 03.07.2024 | 10:54
Adana’da narkotik operasyonlarında yakalanan 34 kişi tutuklandı | Video 01:45
Adana'da narkotik operasyonlarında yakalanan 34 kişi tutuklandı | Video 03.07.2024 | 10:54
Silahlı kavgada ölen belediye başkanı markette darbedilmiş | Video 01:33
Silahlı kavgada ölen belediye başkanı markette darbedilmiş | Video 03.07.2024 | 10:53
Üstüme toz geliyor kavgası kamerada: Oğlu ve babası adama saldırdı | Video 06:40
"Üstüme toz geliyor" kavgası kamerada: Oğlu ve babası adama saldırdı | Video 03.07.2024 | 10:39
Marmaray makinisti Milli maçı taraftarla beraber izledi | Video 00:16
Marmaray makinisti Milli maçı taraftarla beraber izledi | Video 03.07.2024 | 10:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA