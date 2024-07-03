Elindeki sopayla park halindeki otomobilin camını kırdı | Video
Zonguldak'ta bir genç, gece saatlerinde elindeki sopayla park halindeki otomobilin camını kırdı. Otomobilde hasar meydana gelirken olayın zanlısı genç jandarma karakoluna giderek suçunu itiraf etti.
İhbar üzerine araçtaki maddi hasarı tespit eden ekipler olayla ilgili çalışma başlatırken araç sahibi E.T., B.K.'dan şikayetçi oldu. B.K.'nın eski kız arkadaşının E.T.'nin oğlu ile evlenmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiği iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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