Eline geçirdiği tüpü bakkalcıya fırlattı! Dehşet anı kamerada | Video
Tekirdağ Çorlu'da girdiği bakkalda indirim yaptığı gerekçesiyle esnafla tartışan bir şahıs, öfkesini alamayarak esnafın üzerine su şişesi ve tüp fırlattı.
Neye uğradığını şaşıran Denizli, üzerine gelen tüpten kaçarak kıl payı kurtuldu. Olaydan yara almadan kurtulan esnaf Denizli, saldırgan hakkında henüz şikayetçi olmadığını ifade etti.
"YA O TÜP PATLASAYDI?"
Yaşadığı olayı anlatan esnaf Nazım Denizli, "Bir müşteri alışveriş yaptı. Aldığı ürünler 30 lira tuttu. Elinde 25 lirası vardı ben de tamam dedim. Sonra bir erkek geldi niye ben 25 lira almışım diye münakaşaya girdi. Sonra eline geçirdiği su şişesiyle tüpü üzerime fırlattı. Neyse ki ben de bir şey yok ama ya o tüp patlasaydı ne olacaktı?" diye konuştu.
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