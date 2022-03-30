Emekli ve yaşlı vatandaşlara tefeci tuzağı! Kadının başına silah dayayıp 2,2 milyonluk senet imzalattılar

Ankara'da tefecilerin ağına yaşlı ve emekli vatandaşlar düştü. Tefeciler, 20 binlik seneti ödeyemeyen kadını evinin önünde yakaladı ve başına silah dayayarak 2.2 milyon liralık senet imzalattı. Tefecilerin ayrıca kadına Whatsapp üzerinden silah fotoğrafı göndererek "ailesini öldürmekle" tehdit ettikleri ortaya çıktı. Bununla da yetinmeyen tefeciler, sokakta ve huzurevinde yaşayan yaşlı vatandaşların emekli maaşlarını icraya verdi. Tefecilerden Ali Sert, polisin operasyonundan haberdar olması üzerine sosyal medya hesabında paylaşımda bulanarak sözde müşterilerine uyarıda bulunurken operasyonu önlemek için Başsavcılığa giderek Ankara polisi hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Mali polis tefecilerin tüm çabasına rağmen eş zamanlı operasyon düzenleyerek şebekeyi çökertti.