Enkazdan 75'inci saatte çıkarılan Melek hayatını kaybetti; geriye nasıl kurtulduğunu anlattığı video kaldı
KAHRAMANMARAŞ'ta depremde yıkılan binanın enkazında kalan Canan Güneş (39) ile Mehmet Güneş (17) yaşamını yitirdi, kızı Melek (23) ise 75'inci saatte sağ çıkarıldı. Mide kanaması nedeniyle 5 gün sonra hayatını kaybeden Melek'ten geriye hastanede, enkaz altında yaşadıklarını anlattığı video kaldı.
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