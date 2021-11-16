Erzincan’da otomobil şarampole uçtu: 2’si ağır 4 yaralı

Erzincan'da otomobilin şarampole uçması sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Erzurum kara yolu Saztepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan memleketleri Erzurum'a giden H.D. idaresindeki otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Devrilen araç içerisinden 2 kişi araçtan dışarı doğru savrularak yaralandı. Sürücü ile birlikte 4 kişinin yaralandığı kazada itfaiye ekipleri bir yaralıyı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.Yaralanan sürücüyle beraber otomobildeki E.D., M.D. ve B.D, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.