Erzincan’da uyuşturucu ticaretinden 14 kişi tutuklandı | Viddeo
Erzincan’da yutma kuryeleri ile birlikte uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 14 kişi tutuklandı.
Aynı zamanda kuryeleri organize eden şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonda, E.H, G.M.S, H.Ç, Z.J, M.K ve S.P isimli 6 şahıs (organizatör) yakalanarak tutuklandı.
Dosya kapsamında yutma kuryeleri ile birlikte toplam Erzincan Cezaevine teslim edildi.
Uyuşturucu suçları ile etkin mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.
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