Erzincan’da uyuşturucu ticaretinden 14 kişi tutuklandı | Viddeo 17.11.2023 | 17:03 Erzincan’da yutma kuryeleri ile birlikte uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 14 kişi tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Uyuşturucuya geçit vermeyen Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yutma yöntemi kullanarak uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak 6 ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde toplam; kilo ıı, kilo ele geçirerek 8 yabancı uyruklu şahıs yutma kuryesi olarak yakalanarak cezaevine teslim edildi.Aynı zamanda kuryeleri organize eden şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonda, E.H, G.M.S, H.Ç, Z.J, M.K ve S.P isimli 6 şahıs (organizatör) yakalanarak tutuklandı.Dosya kapsamında yutma kuryeleri ile birlikte toplam Erzincan Cezaevine teslim edildi.Uyuşturucu suçları ile etkin mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.