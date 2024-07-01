Video Yaşam Esenyurt'ta 10 milyon haraç istedikleri işletmeyi 3'üncü kez kurşunladılar | Video
Esenyurt'ta 10 milyon haraç istedikleri işletmeyi 3'üncü kez kurşunladılar | Video

Esenyurt'ta 10 milyon haraç istedikleri işletmeyi 3'üncü kez kurşunladılar | Video

01.07.2024 | 16:16

Esenyurt'ta geçtiğimiz aylarda Can Dalton isimli çetenin 10 milyon haraç istediği iddia edilen iş yeri tekrar kurşunlandı. Esenyurt'ta son bir haftada 10 işletmenin kurşunlanıp ardından haraç istendiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Olay, Cumartesiyi pazara bağlayan gece Esenyurt Doğan Araslı Bulvarında yaşandı. İddiaya göre, geçtiğimiz aylarda Can Dalton isimli organize suç örgütünün 10 milyon lira haraç isteğini reddettiği için evi ve iş yeri kurşunlanan vatandaşın iş yeri tekrar kurşunlandı. Cumartesiyi pazara bağlayan gece motosikleti ile gelen iki şüpheli işletmeye kurşun yağdırdı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, gece saatlerinde motosikletiyle gelen iki kişinin işletmeye defalarca kurşun sıktığı ve çevredeki vatandaşların panik yaşadığı anlar yer aldı.

ESENYURT'TA SON BİR HAFTADA 10 İŞ YERİ KURŞUNLANDI
Edinilen bilgilere göre, Esenyurt'ta son bir haftada 10 iş yerinin kurşunlandığı ve haraç istendiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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