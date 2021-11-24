Esenyurt’ta 15 bin nüfuslu site doğalgazsız kaldı, site sakinleri isyan etti | Video
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Esenyurt’ta yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı sitede faturası ödenmediği gerekçesi ile doğalgaz kesildi. Site sakinleri ise duruma isyan ederek sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.
Esenyurt'ta 15 bin kişinin yaşadığı, 19 blok ve 3 bin 860 ayrı bölümden oluşan lüks sitede fatura borcundan ötürü doğalgaz kesildi. Sabah kalktıklarında ocaklarının yanmadığı ve sıcak sularının olmadığını fark eden apartman sakinleri ise site yönetimine tepki gösterdi. Yönetim, yaşanan durumun doğalgaz borcunun ödenmemesinden kaynaklandığını söyleyince ise site sakinleri duruma isyan etti. Havanın soğuduğu günlerde doğalgazsız kalan site sakinleri ise yetkililerin bir an önce çözüm üretmesini istedi.
"KETILDA SU ISITIP KOVADA DUŞ ALDIM"
Zeynep Turgut adlı site sakini, "Gerçekten çok mağdur durumdayız. Ben fizik tedaviye gidiyorum milletin hastası var çoluğu çocuğu var. Ben bugün ketılda su ısıtıp kovada duş aldım. Bu sitedeki yönetimden şikayetçiyim bu paralar nereye gidiyor? Ben paramı ödememe rağmen ana vanadan kesildiği için aynı kaderi yaşıyoruz" dedi.
Bir başka site sakini Mesut Balkan ise, "Anlayacağınız biz bu kış gününde ortada kaldık. Şu anda bizim evlerimizde doğalgazımız yok. Biz evimizi doğalgaz ile ısıtıyoruz, ocağımızı doğalgaz ile yakıyoruz, duşumuzu doğalgaz ile alıyoruz. Şimdi bu sitede 19 blok var. Bu bloklarda yaklaşık 4 bin daire ve bu dairelerde yaklaşık 15 bin kişi yaşıyor. Bunların hepsi şuanda mağdur. Isınamıyoruz, yemek yapamıyoruz ne yapacağımızı şaşırdık. Yetkililerden bir an evvel çözüm bulmasını istiyoruz. Ben tüm faturalarımı ödemişken ortak kullanım olduğu için bu sıkıntıyı yaşıyorum" diye konuştu.