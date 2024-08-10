Esenyurt'ta ambulans şoförüne dehşeti yaşattı! Motosikletle çarpıp tekme tokat böyle dövdüler
İstanbul Esenyurt’ta ambulans ekibi ile bir grup arasında iddiaya göre 'işimize karışmayın' meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bir şahıs ambulans şoförüne motosikletle çarparken yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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