Esenyurt’ta dehşet saçan bıçaklı saldırgan kamerada! 1’i polis 2 kişi yaralandı

Esenyurt’ta polisin asayiş uygulamaları sırasında durdurulan 45 yaşındaki Mahir A. isimli şüpheli önce bir vatandaşı ardından ise olaya müdahale eden polis memurunu bıçakla yaraladı. Şüphelinin polisten kaçmaya çalıştığı o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.