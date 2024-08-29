Video Yaşam Esenyurt’ta dehşet saçan bıçaklı saldırgan kamerada! 1’i polis 2 kişi yaralandı
Esenyurt’ta dehşet saçan bıçaklı saldırgan kamerada! 1’i polis 2 kişi yaralandı

Esenyurt’ta dehşet saçan bıçaklı saldırgan kamerada! 1’i polis 2 kişi yaralandı

29.08.2024 | 09:39

Esenyurt’ta polisin asayiş uygulamaları sırasında durdurulan 45 yaşındaki Mahir A. isimli şüpheli önce bir vatandaşı ardından ise olaya müdahale eden polis memurunu bıçakla yaraladı. Şüphelinin polisten kaçmaya çalıştığı o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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