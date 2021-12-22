Video Yaşam Esenyurt’ta hırsızların çarşaflı kamuflajı pes dedirtti | Video
Esenyurt’ta hırsızların çarşaflı kamuflajı pes dedirtti | Video

Esenyurt’ta hırsızların çarşaflı kamuflajı pes dedirtti | Video

22.12.2021 | 09:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ne buldularsa çaldılar, vatandaşı çileden çıkarttılar | Video 03:54
Ne buldularsa çaldılar, vatandaşı çileden çıkarttılar | Video 22.12.2021 | 09:51
Müge Anlı canlı yayın atv izle: 22 Aralık 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı’da son dakika 21:12
Müge Anlı canlı yayın atv izle: 22 Aralık 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'da son dakika 22.12.2021 | 09:45
Markete giren hırsız, işyeri sahibi tarafından sopayla kovalandı | Video 01:35
Markete giren hırsız, işyeri sahibi tarafından sopayla kovalandı | Video 22.12.2021 | 09:44
SON DAKİKA: Ankara Sincan’da halk otobüsü kazası: 20 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:56
SON DAKİKA: Ankara Sincan'da halk otobüsü kazası: 20 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 22.12.2021 | 09:26
İstanbul’da kar yağışı! Çekmeköy’de karla kaplı yolda drift yapan otomobil sürücüsü kamerada 02:26
İstanbul'da kar yağışı! Çekmeköy'de karla kaplı yolda drift yapan otomobil sürücüsü kamerada 22.12.2021 | 09:12
Adana’da molotof bombası ile kundaklanan evde hasar oluştu 02:00
Adana'da molotof bombası ile kundaklanan evde hasar oluştu 22.12.2021 | 09:12
Esenyurt’ta hırsızların çarşaflı kamuflajı pes dedirtti | Video 03:02
Esenyurt’ta hırsızların çarşaflı kamuflajı pes dedirtti | Video 22.12.2021 | 09:14
Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçının öldürüldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:46
Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçının öldürüldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.12.2021 | 09:01
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon | Video 03:15
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon | Video 22.12.2021 | 08:49
Son dakika! Ankara’da halk otobüsü kaza yaptı! 20 yaralı | Video 00:30
Son dakika! Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı! 20 yaralı | Video 22.12.2021 | 09:01
Kar nedeniyle köy yolu kapanan hastanın imdadına UMKE ekipleri yetişti | Video 05:37
Kar nedeniyle köy yolu kapanan hastanın imdadına UMKE ekipleri yetişti | Video 22.12.2021 | 08:48
Gaziantep’te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı | Video 03:26
Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı | Video 22.12.2021 | 08:48
Kartal’da iki katlı kafede korkutan yangın | Video 01:40
Kartal’da iki katlı kafede korkutan yangın | Video 22.12.2021 | 08:49
Avustralya’da dev kum fırtınası | Video 01:05
Avustralya'da dev kum fırtınası | Video 21.12.2021 | 20:47
Esra Erol’da şaşırtan olay! Aldığı cevizler çürük çıktı diye eşi tarafından terk edildi | Video 10:39
Esra Erol’da şaşırtan olay! Aldığı cevizler çürük çıktı diye eşi tarafından terk edildi | Video 21.12.2021 | 18:15
Esra Erol’da şaşırtan olay! Aldığı cevizler çürük çıktı diye eşi tarafından terk edildi | Video 06:19
Esra Erol’da şaşırtan olay! Aldığı cevizler çürük çıktı diye eşi tarafından terk edildi | Video 21.12.2021 | 17:45
İstanbul Tuzla’da ters yöne giren taksi sürücüsü ortalığı savaş alanına çevirdi 02:01
İstanbul Tuzla’da ters yöne giren taksi sürücüsü ortalığı savaş alanına çevirdi 21.12.2021 | 17:06
Zonguldak’ta denizde hortumlar oluştu | Video 03:38
Zonguldak'ta denizde hortumlar oluştu | Video 21.12.2021 | 16:37
Esra Erol Son Bölüm Tamamı 21 Aralık 2021 Salı Tek Parça izle! Esra Erol’da gözyaşlarına boğan haber... 13:05
Esra Erol Son Bölüm Tamamı 21 Aralık 2021 Salı Tek Parça izle! Esra Erol'da gözyaşlarına boğan haber... 22.12.2021 | 09:32
Mardin’de ayağı motosikletin jantına sıkışan sürücüye kurtarma operasyonu 00:17
Mardin'de ayağı motosikletin jantına sıkışan sürücüye kurtarma operasyonu 21.12.2021 | 14:38

Esenyurt’ta hırsızların yeni taktiği görenlere pes dedirtti. İki erkek şahıs, çarşaf giyip apartmanlardan hırsızlık yapmaya çalıştı. Yaşanan durumu fark eden bir vatandaş ise hırsızların apartmana girme çabasını cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Esenyurt'ta hırsızların yeni taktiği görenlere "Bu kadarı da olmaz" dedirtti. İki erkek şahıs, kapı kapı dolaşarak apartmanlara girmeye çalıştı. Rast gele zillere basan şahıslar, kapının açılmasıyla apartmanlara girip hırsızlık yapmayı amaçlarken, durumun farkına varan bir vatandaş yaşanan o anlar kayıt altına aldı. Görüntülerde ise ev sahibi kadının "Kimsiniz" sorusuna ısrarlı bir şekilde "Aç abla aç" cevabı veren hırsızlar dikkat çekti. Yaşanan olay sonrasında ev sahibi kadın durumu yetkililere haber verirken Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

"FİLMLERDEN TEK FARKI GERÇEK OLMASI"
Yaşanan olayı anlatan bir mahalle sakini, "Benim de başıma benzer bir olay geldi. Çarşaf giymiş iki erkek zile bastı. Seslendiğimiz zaman ise cevap vermediler. 'Kimsiniz' diye tekrardan sorduğumuzda 'Aç abla aç' diye tepki gösterdiler. Ben ilk başta kadın sandım. Ses tonu gitgide kalınlaşınca erkek olduklarını anladım. Olaydan sonra aklıma ilk olarak Kemal Sunal'ın filmleri geldi. Orada da buna benzer sahneler var. Onlardan tek farkı ise bu yaşananların gerçek olması. Ama artık böyle olaylara alıştık çünkü burası Esenyurt. Her ne olursa olsun bu gibi şeylerden ister istemez tedirgin oluyoruz ve konu hakkında yetkililerden önlem almasını bekliyoruz" dedi.

"ONLAR ERKEKLİĞİN YÜZ KARASI"
Olay hakkında konuşan mahalle bakkalı ise, "Yaşanan olayı duydum Bu konuda daha dikkatli olmalıyız. Benim zilim çaldığında ben direk 'kimsin' diye soruyorum. Zaten bizden biri ise cevap geliyor. Eğer bir cevap gelmez veya şüpheli bir durum olursa kapıyı açmayıp polisi arıyorum. Hırsızların yaptığı ise gerçekten çok kötü bir şey. Benim gözümde o hırsızlar erkekliğin yüz karasıdır. Çok utanç verici bir durum gerçekten" dedi.
"Benim gözümde onlar erkek değil"
Hırsızların yeni yöntemi hakkında konuşan başka bir vatandaş ise, "Önlem almamız gerekli böyle durumlarda. Ben soruyorum her zaman 'Sen kimsin' diye. Söylemezse hayatta açmam. Yaşanan olay zaten çok saçma bir olay. O şahıslarda benim gözümde erkek değil zaten. Onlar dolandırıcı veya hırsızlar başka bir şey değil" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA