Esenyurt’ta kadın kılığında dolaşan şahıs husumetlisine böyle kurşun yağdırdı 19.10.2024 | 16:29 istanbul Esenyurt’ta galericiler sitesine giren ve kadın kılığına giren şahıs daha önce husumetli olduğu kişiyi otomatik silahla vurdu. Güpegündüz gerçekleşen o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay saat 14.00 sıralarında Esenyurt Gökevler Mahallesinde bulunan galericiler sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çarşaf giyerek kadın kılığına giren şüpheli iddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunduğu kişiye kurşun yağdırdı. Şüpheli husumetlisini vurduktan sonra olay yerinden kaçarken silahını düşürdü. Silahı düştüğü yerde bırakan şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Saldırı anı kamerada

Güpegündüz gerçekleşen silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarşaf giyerek kadın kılığına giren şüpheli elindeki silahla ateş açmaya başladı. Ateş ettikten sonra yürüyen merdivenlerden kaçan şahsın silahını düşürdüğü görülüyor.