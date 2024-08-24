Esenyurt’ta kadının çantasını çalan kapkaççı kıskıvrak böyle yakalandı | Video
İstanbul Esenyurt’ta sokakta yürüyen kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan zanlı polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yakalanma anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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