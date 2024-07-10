Video Yaşam Esenyurt’ta motosikleti şahıslar, restorana ateş açtı | Video
Esenyurt’ta motosikleti şahıslar, restorana ateş açtı | Video

Esenyurt’ta motosikleti şahıslar, restorana ateş açtı | Video

10.07.2024 | 14:39

İstanbul Esenyurt’ta motosikleti ve yüzleri maskeli iki şüpheli, müşterilerin yemek yediği sırada bir restorana ateş ederek kaçtı. Saldırı anı kameraya yansıdı.

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Olay, dün gece saatlerinde İstanbul Esenyurt Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimlikleri belirsiz, motosikletli ve yüzleri maskeli iki şahıs, bir restorana ateş açtı. Olay sonrası şüpheliler motosikletleriyle kaçarak kayıplara karıştı. Restoranın içindeki müşteriler panik içinde yere eğilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı sırasında bir kurşun, müşteriyi teğet geçti. İhbar üzerine restorana polis ekipleri sevk edildi. Restoranın camına kurşun isabet ettiği belirlenirken emniyet güçleri konu ile ilgili çalışma başlattı. Yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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