Esenyurt’ta seyir halindeki araca silahlı saldırı | Video 11.01.2025 | 09:14 Esenyurt’ta iki otomobil tarafından sıkıştırılan bir araç çapraz ateşe tutuldu. Saldırı sırasında şoför kontrolü kaybederek park halindeki üç otomobile çarptı. Olayda yaralanan olmazken, saldırganlar kaçtı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi 2051 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hareket halindeki 34 BF 4721 plakalı otomobil, plakası alınamayan iki araç tarafından sıkıştırılarak çapraz ateşe tutuldu. Gerçekleşen saldırıda aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki üç araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulunurken, çevredeki bazı araçlarda kurşun izleri tespit edildi.Saldırıdan yara almadan kurtulan sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.