Video Yaşam Esenyurt’ta seyir halindeki araca silahlı saldırı | Video
Esenyurt’ta seyir halindeki araca silahlı saldırı | Video

Esenyurt’ta seyir halindeki araca silahlı saldırı | Video

11.01.2025 | 09:14

Esenyurt’ta iki otomobil tarafından sıkıştırılan bir araç çapraz ateşe tutuldu. Saldırı sırasında şoför kontrolü kaybederek park halindeki üç otomobile çarptı. Olayda yaralanan olmazken, saldırganlar kaçtı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi 2051 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hareket halindeki 34 BF 4721 plakalı otomobil, plakası alınamayan iki araç tarafından sıkıştırılarak çapraz ateşe tutuldu. Gerçekleşen saldırıda aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki üç araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulunurken, çevredeki bazı araçlarda kurşun izleri tespit edildi.

Saldırıdan yara almadan kurtulan sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otizmli genç dakikalarca şiddet görmüştü! Olayın perde arkası pes dedirtti! Kulüp müdürü olanlara göz yummuş... | Video 00:38
Otizmli genç dakikalarca şiddet görmüştü! Olayın perde arkası pes dedirtti! Kulüp müdürü olanlara göz yummuş... | Video 11.01.2025 | 10:25
Adana’da silah ve mühimmat ticareti operasyonu | Video 01:34
Adana'da silah ve mühimmat ticareti operasyonu | Video 11.01.2025 | 10:03
Ankara’da düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı | Video 00:35
Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı | Video 11.01.2025 | 09:46
Trafik levhasına çarpan otomobil ikiye katlandı! Feci kaza kamerada | Video 01:32
Trafik levhasına çarpan otomobil ikiye katlandı! Feci kaza kamerada | Video 11.01.2025 | 09:14
Esenyurt’ta seyir halindeki araca silahlı saldırı | Video 02:40
Esenyurt’ta seyir halindeki araca silahlı saldırı | Video 11.01.2025 | 09:14
Türkülere konu olan telli turnalar Erzincan’da görüntülendi | Video 01:05
Türkülere konu olan telli turnalar Erzincan’da görüntülendi | Video 11.01.2025 | 09:13
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 01:39
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 10.01.2025 | 16:27
Sevginin ve Azmin Simgesi: 3 bacaklı kedi Tripot | Video 04:22
Sevginin ve Azmin Simgesi: 3 bacaklı kedi “Tripot” | Video 10.01.2025 | 16:14
Beşiktaş’ta kediyi tekme atarak yaralayan şüpheli yakalandı! O anlar kamerada | Video 00:33
Beşiktaş’ta kediyi tekme atarak yaralayan şüpheli yakalandı! O anlar kamerada | Video 10.01.2025 | 15:51
Takside derin uykuya dalan şahsın öldüğünü düşünüldü, uyanınca gerçek ortaya çıktı | Video 03:26
Takside derin uykuya dalan şahsın öldüğünü düşünüldü, uyanınca gerçek ortaya çıktı | Video 10.01.2025 | 15:04
Bitlis’te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 8 tutuklama | Video 00:21
Bitlis’te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 8 tutuklama | Video 10.01.2025 | 15:02
Aksaray’da nefes kesen polis-şüpheli kovalamacası kamerada | Video 04:25
Aksaray'da nefes kesen polis-şüpheli kovalamacası kamerada | Video 10.01.2025 | 14:44
Osmaniye’de durdurulan tankerde 4 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 01:18
Osmaniye’de durdurulan tankerde 4 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 10.01.2025 | 12:57
Yasa dışı bahis ve yedek parça operasyonu: 7 tutuklama | Video 00:53
Yasa dışı bahis ve yedek parça operasyonu: 7 tutuklama | Video 10.01.2025 | 12:26
Pasinler’de tüp patlaması: 2’si ağır 4 yaralı | Video 01:52
Pasinler'de tüp patlaması: 2’si ağır 4 yaralı | Video 10.01.2025 | 12:07
Caddede yürürken başıboş köpeğin saldırısına uğradı: O anlar kamerada | Video 00:29
Caddede yürürken başıboş köpeğin saldırısına uğradı: O anlar kamerada | Video 10.01.2025 | 12:00
Öğrenci öğretmenin heimlich manevrası ile hayata tutundu: O anlar kamerada | Video 01:24
Öğrenci öğretmenin heimlich manevrası ile hayata tutundu: O anlar kamerada | Video 10.01.2025 | 12:00
Pendik’te maganda terörü kamerada: Motosiklette hem kendini hem arkadaşını vurdu | Video 04:08
Pendik'te maganda terörü kamerada: Motosiklette hem kendini hem arkadaşını vurdu | Video 10.01.2025 | 10:48
Tarihi ilçede kaçak kazı yapanlar fotokapanı çalıp böyle kaçtı: 11 gözaltı | Video 01:08
Tarihi ilçede kaçak kazı yapanlar fotokapanı çalıp böyle kaçtı: 11 gözaltı | Video 10.01.2025 | 10:28
190 milyon lira vurgun yapan çete çökertildi: 11 tutuklama | Video 03:42
190 milyon lira vurgun yapan çete çökertildi: 11 tutuklama | Video 10.01.2025 | 10:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA