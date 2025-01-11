Esenyurt’ta seyir halindeki araca silahlı saldırı | Video
Esenyurt’ta iki otomobil tarafından sıkıştırılan bir araç çapraz ateşe tutuldu. Saldırı sırasında şoför kontrolü kaybederek park halindeki üç otomobile çarptı. Olayda yaralanan olmazken, saldırganlar kaçtı.
Saldırıdan yara almadan kurtulan sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.
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