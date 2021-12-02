Esenyurt'ta sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Küfür yağdırdı, defalarca tokatladı | Video
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Esenyurt’ta bir şahıs, sokak ortasında araba içinde bulunan kadına önce küfür yağdırdı sonra defalarca tokatladı. Yoldan geçen vatandaşların ise olaya müdahale etmeden dakikalarca izlemesi pes dedirtti. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Sultaniye mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında araç içinde oturan kadın ile, araç dışında bekleyen bir şahıs bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladılar. Araba içinde sinir krizi geçiren kadın, olay yerinden gitmek isterken araç dışında bekleyen şahıs ise genç kadına dakikalarca hakaret ve küfürler yağdırdı. Kadının arabadan çıkmasını isteyen şahıs, daha sonra kadını tokatlamaya başladı. Çevredeki vatandaşların ise dakikalarca olaya müdahale etmeden izlemesi pes dedirtti. Bir süre sonra araç olay yerinden uzaklaşırken maganda aracın arkasından baka kaldı. Yaşanılan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.