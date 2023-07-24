Esenyurt'ta sokak ortasında kadını döven saldırgan tutuklandı | Video 24.07.2023 | 11:55 ESENYURT'ta sokak ortasında tartıştığı kadını döverek bayıltan, kendisine engel olmak isteyenleri de tehdit eden Şeyhmus Dağ tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şeyhmus Dağ ve olay sırasında yanında bulunan Elif I. emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.



Şeyhmus Dağ tutuklanırken Elif I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.