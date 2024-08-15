Eşi tarafından sokakta bıçaklanan kadın öldü, şüphelinin yakalandığı anlar kamerada | Video
Küçükçekmece'de kocası tarafından sokak ortasında boynundan bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Şüpheli gözaltına alınırken, ambulansla hastaneye kaldırılan Ö.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, kadının cenazesi ise adli tıp morguna kaldırıldı.
ŞÜPHELİNİN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA
Öte yandan kadının yerde kanlar içinde yattığı ve şüphelinin kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandığı anlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Şüphelinin polis tarafından götürülürken vatandaşlar tarafından darp edildiği görüldü.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Öte yandan kaçan şüpheliyi yakalayan görgü tanığı Mehmet Pekedis, "Biz arkadaşlarla aramızda muhabbet ederken önümüzden 3 kişinin geçtiğini gördük. Bize, abi yakalayın, diyorlardı. Yakalayamadık, sonra ben motorun üzerinden atladım, peşine düştük. Kaçarken onu kolundan tutup çektim sonra birkaç tane vurdum. Sonrasında halk tarafından da biraz darbe aldı. Ondan sonra polisler gelip ters kelepçeyle alıp götürdüler. Niye bunu yaptın diye bana, '6 ay önce bir aldatma muhabbeti oldu o yüzden yaptım' dedi bana" şeklinde konuştu.
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