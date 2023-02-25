Eşinin ilaçlarını almak için girdiği evlerinde 7,6 büyüklüğündeki depreme böyle yakalandı | Video

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından karısının ilaçlarını almak için girdiği apartmanda, merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki ikinci depreme yakalanan kişinin, yıkılan iki binanın enkazı ve oluşan toz bulutunun arasında ilerleyip eşine ulaşması güvenlik kamerasına yansıdı.