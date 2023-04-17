Video Yaşam Eskişehir merkezli 4 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu | Video
Eskişehir merkezli 4 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu | Video

Eskişehir merkezli 4 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu | Video

17.04.2023 | 14:56

ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp çeşitli vaatlerle kandırdıkları kişileri dolandırdığı tespit edilen 4 kişi, gözaltına alındı.

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, nitelikli dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre izlenen 4 şüpheli, polis ekiplerince Eskişehir, Uşak, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tabanca ve dolandırıldığı öne sürülen kişilere ait suça konu evraklar ele geçirildi.
Eskişehir'e getirilerek ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, işe yerleştirme, KOSGEB'den kredi çekme, evlilik vaadi, icradan araç satın alma vaadi, tayin ve atama vaatleriyle vatandaşları dolandırmakla suçlanıyor.

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