Esra Erol canlı yayın izle: 15 Haziran 2021 Çarşamba atv izle! Başka erkekle aşk yaşayan kadından kocasına şok sözler "Para..."

atv Esra Erol 15 Haziran 2021 Çarşamba canlı yayınında; karısı başka erkekle aşk yaşayan kocaya şok üstüne şok! 7 çcouğunu ve kocasını bırakıp TikTok'tan tanıştığı erkekle aşk yaşamaya başlayan kadın canlı yayında yaptığı açıklamalarla kocasına şok üstüne şok yaşattı. İşte 7 çocuklu İlknur Biryan'ın kocasını bırakıp TikTok'tan tanıştığı Eşref Temur'la kaçma hikayesi ve Esra Erol'da canlı yayınında yaşananlar...

ESRA EROL 16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA CANLI YAYIN ATV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN