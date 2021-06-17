Esra Erol canlı yayın izle: 17 Haziran 2021 Perşembe atv izle! Esra Erol'da karı kocanın beklenen yüzleşmesinde flaş açıklamalar
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atv Esra Erol 17 Haziran 2021 Perşembe canlı yayınında; Fatma Hanım ile kocası Rıfat Bey'in beklenen yüzleşmesinden son dakika haberleri!
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