Esra Erol canlı yayın izle: 18 Haziran 2021 Cuma atv izle! Sevgilisini bırakıp kocasına dönecek mi? Esra Erol'da büyük yüzleşme...
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atv Esra Erol'da 18 Haziran 2021 Cuma canlı yayınında; beklenen büyük yüzleşme! 7 çocuk annesi İlknur Hanım'la kaçan Eşref Bey, canlı yayında İlknur Hanım'ın resmi, nikahlı kocası Ali Bey ile böyle yüzleşti...
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