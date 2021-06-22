Esra Erol canlı yayın izle: 22 Haziran 2021 Salı atv izle! Türkiye bu olayı konuşuyor: Üç harfliler, kan donduran sihir!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:27
04:59
01:02
Korsan taksiyle soygunlara gittiler! Buluştuklarında yakalandılar 22.06.2021 | 16:44
00:15
İstanbul'da gece 03.00’te ceza yediler! 11 kişiye 38 bin lira... 22.06.2021 | 16:34
02:49
00:32
Bursa'da sürücünün köpeği ezdiği anlar kamerada 22.06.2021 | 13:57
01:36
18:07
01:16
Bursa kız arkadaşıyla yürürken pompalı tüfekli saldırıda yaralandı 22.06.2021 | 11:05
18:07
00:58
Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu 22.06.2021 | 10:35
02:47
Ceylan babası! Anne şefkatiyle elleriyle besliyor 22.06.2021 | 10:35
02:52
Esenyurt Belediyesi'nde 50 Milyonluk ihale oyunu 22.06.2021 | 10:33
00:11
01:45
01:04
Trabzon'da başına araba lastiği geçen ineğin kurtarılma anı kamerada 22.06.2021 | 09:02
05:00
Turizm kenti Antalya'ya Rus turist akını başladı 22.06.2021 | 08:32
01:06
01:51
Bursa’da eğlence mekanına baskın: 17 kişiye 53 bin 550 TL ceza 22.06.2021 | 08:32
atv Esra Erol'da 22 Haziran 2021 Salı canlı yayınında gündeme gelen Türkiye'nin konuştuğu esarengiz sihir, üç harfliler olayından son dakika haberleri!
ESRA EROL 22 HAZİRAN 2021 SALI CANLI YAYIN ATV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Esra Erol'da gündeme gelen Türkiye'nin konuştuğu olayın şok görüntüleri! Üç harfliler, kan donduran sihirler...