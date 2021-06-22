Esra Erol'da gündeme gelen Türkiye'nin konuştuğu skandal olayın şok görüntüleri! Üç harfliler, kan donduran sihirler...

Son dakika haberleri... atv Esra Erol'da programında gündeme gelen kan donduran sihir, üç harfliler olayında son dakika! Üç harflilerle ve kan donduran sihirlerle binlerce kişiyi kandırdığı iddia edilen Sözde Hoca İkrar Duman Orhan, kurbanlarını nasıl tuzağa düşürüyor? Esra Erol, canlı yayında üç harfliler ve kan donduran sihirlerle dolu esrarengiz olayın taraflarına bakın hangi soruları sordu...