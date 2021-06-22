Esra Erol'da gündeme gelen Türkiye'nin konuştuğu skandal olayın şok görüntüleri! Üç harfliler, kan donduran sihirler...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:27
04:59
01:02
Korsan taksiyle soygunlara gittiler! Buluştuklarında yakalandılar 22.06.2021 | 16:44
00:15
İstanbul'da gece 03.00’te ceza yediler! 11 kişiye 38 bin lira... 22.06.2021 | 16:34
02:49
00:32
Bursa'da sürücünün köpeği ezdiği anlar kamerada 22.06.2021 | 13:57
01:36
18:07
01:16
Bursa kız arkadaşıyla yürürken pompalı tüfekli saldırıda yaralandı 22.06.2021 | 11:05
18:07
00:58
Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu 22.06.2021 | 10:35
02:47
Ceylan babası! Anne şefkatiyle elleriyle besliyor 22.06.2021 | 10:35
02:52
Esenyurt Belediyesi'nde 50 Milyonluk ihale oyunu 22.06.2021 | 10:33
00:11
01:45
01:04
Trabzon'da başına araba lastiği geçen ineğin kurtarılma anı kamerada 22.06.2021 | 09:02
05:00
Turizm kenti Antalya'ya Rus turist akını başladı 22.06.2021 | 08:32
01:06
01:51
Bursa’da eğlence mekanına baskın: 17 kişiye 53 bin 550 TL ceza 22.06.2021 | 08:32
Son dakika haberleri... atv Esra Erol'da programında gündeme gelen kan donduran sihir, üç harfliler olayında son dakika! Üç harflilerle ve kan donduran sihirlerle binlerce kişiyi kandırdığı iddia edilen Sözde Hoca İkrar Duman Orhan, kurbanlarını nasıl tuzağa düşürüyor? Esra Erol, canlı yayında üç harfliler ve kan donduran sihirlerle dolu esrarengiz olayın taraflarına bakın hangi soruları sordu...