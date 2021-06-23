Esra Erol canlı yayın izle: 23 Haziran 2021 Çarşamba atv izle! Kız kaçıran evli adamdan skandal müstehcen canlı yayın
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atv Esra Erol 23 Haziran 2021 Çarşamba canlı yayınında gündeme gelen; evli 4 çocuk babası Feyzullah Güneş'in 29 yaşındaki Nursel Zorlu'yu kaçırdığı olayda art arda şok açıklamalar! Sosyal medyada müstehcen konuşmaların yapıldığı tepki çeken skandal canlı yayın açıklaması
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Esra Erol'da son dakika! Kız kaçıran 50 yaşındaki evli adamdan 'Skandal müstehcen canlı yayın' Esra Erol'da şok açıklamalar...