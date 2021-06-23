Esra Erol'da son dakika! Kız kaçıran 50 yaşındaki evli adamdan 'Skandal müstehcen canlı yayın' Esra Erol'da şok açıklamalar...
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atv Esra Erol'da canlı yayınında gündem gelen evli 4 çocuk babası 50 yaşındaki Feyzullah Güneş'in 29 yaşındaki Nursel Zorlu'yu kaçırdığı olayda şok skandal! 50 yaşındaki 4 çocuk babası adamın sosyal medyadan yaptığı skandal müstehcen ifadelerin yer aldığı canlı yayın sonrası neler yaşandı?