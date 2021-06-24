Esra Erol'da son dakika! Tepki çeken skandal yasak aşk görüntüleri! 'Akrabama kaçan karım çocuk doğurdu'

atv Esra Erol'da canlı yayınında; karısı Aylin Hanım yakın akrabası ile kaçıp çocuk doğuran Mustafa Bey isyan etti! Esra Erol'da programına katılan Mustafa Bey'in karısı Aylin Tiren'in yasak aşkı Sezer Aksu ile güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ise tepki çekti.