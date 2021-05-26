Video Yaşam Esra Erol'dan canlı yayında tepki "Olamaz" Dertli kocadan şok sözler 'Karım çikolatayı, yaprak sarmasını...'

Esra Erol'dan canlı yayında tepki "Olamaz" Dertli kocadan şok sözler 'Karım çikolatayı, yaprak sarmasını...'

Esra Erol'dan canlı yayında tepki
26.05.2021 | 16:49

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