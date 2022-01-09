Etkili dolu yağışı Marmaris'ten sonra Bodrum'u vurdu | Video

Marmaris'te akşam saatlerinde etkili olan ve kenti adeta beyaza bürüyen fırtına ile birlikte gelen etkili dolu yağışı Bodrum'a ulaştı.

Vatandaşlar yaptıkları paylaşımda 30 yıldır böyle bir şey görmediklerini belirterek seslerini sosyal medyada duyurarak paylaşımlar yapıyor.

Bilindiği gibi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış açıklamasının ardından gözde turizm merkezi Marmaris'te etkili yağış yaşandı. Bazı mahallerinde yollar sular altında kalırken, sokaklar nehre döndü.

Gece saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. İçmeler Mahallesinde kar yağışını andıran görüntüler ortaya çıktı. Sokaklarda kar gibi dolu birikintisi oldu. Araçlar, trafikte zor anlar yaşadı. Battaniyeyle araçlarını örterek önlem aldı. İçmeler adeta Uludağ'a döndü. Ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.