Evden 60 gram altın çalan apartman görevlisi yakalandı | Video 02.11.2023 | 09:57 Adana’nın Kozan ilçesinde bir daireden 60 gram altın çalan apartman görevlisi kadın yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Kozan'da evindeki 60 gram altını çalınan vatandaşın şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerinin bölgedeki güvenlik kameralarını titizlikle incelemesi sonucu altınları çaldığı tespit edilen apartman görevlisi T.Ö. adlı kadın yakalandı. İfadesinde suçunu itiraf eden ve çaldığı tüm altınları sahibine teslim eden T.Ö., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, ilçede 31 Ekim akşamı alkollü iken yolda tartıştığı T.Ö.'yü bıçaklayarak yaralayan B.G. gözaltına alındı. B.G., ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.