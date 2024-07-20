Video Yaşam Evinde ölü bulunan yaşlı kadının oğlu 3 ay sonra cinayet şüphelisi olarak tutuklandı | Video
Evinde ölü bulunan yaşlı kadının oğlu 3 ay sonra cinayet şüphelisi olarak tutuklandı | Video

Evinde ölü bulunan yaşlı kadının oğlu 3 ay sonra cinayet şüphelisi olarak tutuklandı | Video

20.07.2024 | 09:41

Denizli'de evinde ölü bulunan yaşlı kadının oğlu, olaydan 3 ay sonra annesini boğarak öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı. Titiz bir çalışma yapan jandarma ekipleri tarafından annesinin mezarını sık sık ziyaret ettiği belirlenen şüphelinin, olay günü yaptığı paylaşımı dikkat çekti.

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Denizli'nin Honaz ilçesi Gürlek Mahallesinde 13 Nisan günü Emine Durmuş (89), evinde ölü bulundu. Durmuş'un şüpheli olduğu değerlendirilen ölümünün ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devreye girdi. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT timi yaşlı kadının ölümünü 3 ay boyunca titizlikle araştırdı. Yaşlı kadının cinayetinde şüpheli görülen ve takibe alınan oğlu Cihan Durmuş'un (30), her gün annesinin mezarına gitmesi de JASAT timlerinin dikkatini çekti. Yürütülen soruşturma kapsamında Cihan Durmuş, annesinin ölümünden 3 ay sonra cinayet şüphelisi olarak bir hazır yemek işletmesinde gözaltına alındı. Cihan Durmuş'un kız arkadaşı Fatma A. da (37) şüpheli olarak jandarma ekiplerince yakalandı.

ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ GÜN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliye binasına götürüldükleri sırada cinayet zanlısı Cihan Durmuş, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek, "Biri şunu sustursun" dedi. Çıkarıldıkları mahkemece Cihan Durmuş'un tutuklu yargılanmasına karar verilirken, Fatma A., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Durmuş'un sosyal medya hesabı üzerinden annesinin vefat ettiği gün yayımladığı gönderi de dikkat çekti. İlk olarak "Canım annem babama kavuştu. Hakkın rahmetine ulaştı. Mekanın cennet olsun canım anam" paylaşımı yapan Cihan Durmuş, daha sonra annesi ile olan bir fotoğrafını daha "Canım annem, mekanın cennet olsun. Hakkım sana helaldir" notuyla paylaşması dikkat çekti.
Öte yandan, Cihan Durmuş'un kasten yaralamadan 1, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan 1, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 3, hakaretten 1, müessir fiilden 1 ve basit tehdit suçundan 1 olmak üzere 8 suç kaydı olduğu, Fatma A.'nın ise kadına karşı basit yaralamadan 1, hakaretten 2 ve basit tehdit suçundan 1 olmak üzere toplam 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.
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