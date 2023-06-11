Eyüpsultan'da akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekli saldırıyı marketteki polis engelledi! | Video
EYÜPSULTAN'daki akaryakıt istasyonunda alışveriş yapan kişi, marketteki kasiyerle tartıştı. Şüpheli daha sonra evinden getirdiği pompalı tüfeği tartıştığı kişiye doğrulttu. Saldırganı o sırada markette bulunan bir polis memuru ve çalışanlar etkisiz hale getirirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın akaryakıt istasyonuna motosikletle geldiği ve pompalı tüfeği çalışanına doğrulttuğu görülüyor. Öte yandan kameralara yansıyan görüntülerde saldırganın etkisiz hale getirildiği de görüldü.
"ATEŞ ETMEDİ SADECE DOĞRULTTU"
İstasyonun yanında bulunan fast food mağazasında çalışan Nihat Bingöl, "Dün öğlen saatlerinde bir vatandaş alışveriş yapıyor. Market çalışanı da alışveriş fişini veriyor. Alışveriş fişini istemiyorum diyerek fırlatıyor. Daha sonra bu yüzden tartışıyorlar. Akşam saatlerinde bir araçla geliyor. Direkt silahı çıkarıp marketçiye doğrultuyor. Marketçi kaçıyor ve içeridekiler müdahale ediyor. Markette alışveriş yapan bir kişi çığlık atıyor silahı görünce. Ateş etmedi sadece doğrulttu" dedi.
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