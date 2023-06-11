Video Yaşam Eyüpsultan'da akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekli saldırıyı marketteki polis engelledi! | Video
Eyüpsultan'da akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekli saldırıyı marketteki polis engelledi! | Video

Eyüpsultan'da akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekli saldırıyı marketteki polis engelledi! | Video

11.06.2023 | 10:53

EYÜPSULTAN'daki akaryakıt istasyonunda alışveriş yapan kişi, marketteki kasiyerle tartıştı. Şüpheli daha sonra evinden getirdiği pompalı tüfeği tartıştığı kişiye doğrulttu. Saldırganı o sırada markette bulunan bir polis memuru ve çalışanlar etkisiz hale getirirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, önceki akşam saatlerinden Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde istasyonun marketinden alışveriş yapan M.E.A ile market kasiyeri arasında alışveriş fişi meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından M.E.A akşam saatlerinde istasyonu pompalı tüfekle bastı. Tüfeği kasiyere doğrultan M.E.A'yı o sırada market içerisinde bulunan polis memuru ve market çalışanları etkisiz hale getirdi. Saldırgan daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın akaryakıt istasyonuna motosikletle geldiği ve pompalı tüfeği çalışanına doğrulttuğu görülüyor. Öte yandan kameralara yansıyan görüntülerde saldırganın etkisiz hale getirildiği de görüldü.

"ATEŞ ETMEDİ SADECE DOĞRULTTU"
İstasyonun yanında bulunan fast food mağazasında çalışan Nihat Bingöl, "Dün öğlen saatlerinde bir vatandaş alışveriş yapıyor. Market çalışanı da alışveriş fişini veriyor. Alışveriş fişini istemiyorum diyerek fırlatıyor. Daha sonra bu yüzden tartışıyorlar. Akşam saatlerinde bir araçla geliyor. Direkt silahı çıkarıp marketçiye doğrultuyor. Marketçi kaçıyor ve içeridekiler müdahale ediyor. Markette alışveriş yapan bir kişi çığlık atıyor silahı görünce. Ateş etmedi sadece doğrulttu" dedi.

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