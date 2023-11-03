Facia teğet geçti! O anlar kamerada

Kocaeli'nde seyir halinde olan kamyona ait tekerlek yerinden fırladı. Hızla karşı şeride geçen tekerleğin, şans eseri bir direğe çarparak geri dönmesi 1 araç ile 2 yayayı zarar görmekten son anda kurtardı. Facianın teğet geçtiği o anlar ise kameralara böyle yansıdı.