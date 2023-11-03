Video Yaşam Facia teğet geçti! O anlar kamerada
Facia teğet geçti! O anlar kamerada

Facia teğet geçti! O anlar kamerada

03.11.2023 | 11:57

Kocaeli'nde seyir halinde olan kamyona ait tekerlek yerinden fırladı. Hızla karşı şeride geçen tekerleğin, şans eseri bir direğe çarparak geri dönmesi 1 araç ile 2 yayayı zarar görmekten son anda kurtardı. Facianın teğet geçtiği o anlar ise kameralara böyle yansıdı.

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