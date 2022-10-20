Fatih'te sahte pasaport baskını: Baskın yapılan dairede gizli bölmeler bulundu | Video
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İstanbul Fatih’te sahte pasaport üretilen bir adrese düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda; binlerce sahte pasaport ve sahte belge yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Dairenin içerisinde polis baskınında saklanmak için yapılmış gizli bölmeler bulundu.
Adreste yapılan aramalarda, polis baskını olduğu zaman şüphelilerin saklanmak ve malzemelerini zulalamak için yaptıkları gizli bölmeler bulundu. Polis ekipleri tarafından binlerce sahte pasaport, kimlik kartı ve sahte belge yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ayrıca evin banyo bölümünde pasaportların orijinaliyle aynı olduğunu kontrol ettikleri düzenek bulundu.