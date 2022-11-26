Fatih'te yolcularla İETT otobüsü şoförünün yolcularla tartışması kamerada | Video
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FATİH'te, aracı kullanırken kendilerini sarstığını iddia eden yolcular ile İETT şoförü arasında tartışma çıktı. Şoför bir süre aracı hareket ettirmezken, tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.