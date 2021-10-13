Feci kazada ölen Eymen'in en mutlu anlarını kendisini ezen halası paylaşmış | Video
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İzmir'de, 8 yaşındaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'yı fark etmeyerek cip ile üzerinden geçen hala Zerrin Kara'nın sosyal medya hesabında, yeğeni ile ilgili pek çok paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Görüntüler bir kez daha yürekleri yaktı.
Türkiye'nin konuştuğu olay geçen yıl İzmir'de yaşandı. Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Kara'nın kullandığı aracın altında kaldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Talihsiz yavrunun halası ile olan son görüntüleri ise yeni ortaya çıktı. Görüntüler bir kez daha yürekleri yaktı.