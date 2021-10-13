Video Yaşam Feci kazada ölen Eymen'in en mutlu anlarını kendisini ezen halası paylaşmış | Video
Feci kazada ölen Eymen'in en mutlu anlarını kendisini ezen halası paylaşmış | Video

Feci kazada ölen Eymen'in en mutlu anlarını kendisini ezen halası paylaşmış | Video

13.10.2021 | 11:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şanlıurfa’da doktora saldırmaya çalışan hasta yakını kamerada 00:15
Şanlıurfa'da doktora saldırmaya çalışan hasta yakını kamerada 13.10.2021 | 12:12
Büyükçekmece’de 1 buçuk ton fındık çaldılar! 01:38
Büyükçekmece'de 1 buçuk ton fındık çaldılar! 13.10.2021 | 12:05
Köpek saldırısında keçileri öldü, belediye 5 tane hediye etti 00:49
Köpek saldırısında keçileri öldü, belediye 5 tane hediye etti 13.10.2021 | 11:45
Gözü gibi baktığı boğa 4’üncü kez şampiyon oldu 03:51
Gözü gibi baktığı boğa 4'üncü kez şampiyon oldu 13.10.2021 | 11:32
Antalya’da Rus ve İngilizlerin tekme tokat ’Kız arkadaş’ kavgası kamerada 02:30
Antalya'da Rus ve İngilizlerin tekme tokat 'Kız arkadaş' kavgası kamerada 13.10.2021 | 11:41
Bursa’da yangına müdahale eden itfaiye ’Türk Bayrağı’nı alevlerin arasından alıp, karşı binaya astı 01:40
Bursa'da yangına müdahale eden itfaiye 'Türk Bayrağı'nı alevlerin arasından alıp, karşı binaya astı 13.10.2021 | 09:23
Ümraniye’de İETT şoförü psikolojim bozuldu dedi, yolcuları indirmek istedi | Video 00:31
Ümraniye’de İETT şoförü psikolojim bozuldu dedi, yolcuları indirmek istedi | Video 13.10.2021 | 11:29
Feci kazada ölen Eymen’in en mutlu anlarını kendisini ezen halası paylaşmış | Video 01:03
Feci kazada ölen Eymen'in en mutlu anlarını kendisini ezen halası paylaşmış | Video 13.10.2021 | 11:19
Kocasını kurtarmak için uyuşturucuyu iç çamaşırına sakladı | Video 01:35
Kocasını kurtarmak için uyuşturucuyu iç çamaşırına sakladı | Video 13.10.2021 | 10:46
Diyarbakır’da ’ambalajsız et’ taşıma skandalı! 01:27
Diyarbakır’da 'ambalajsız et' taşıma skandalı! 13.10.2021 | 11:17
Boğularak öldü sanılan çocuğun katili yanındaki genç çıktı | Video 06:49
Boğularak öldü sanılan çocuğun katili yanındaki genç çıktı | Video 13.10.2021 | 10:43
Dipsiz göl, sonbahar güzelliği ile mest ediyor | Video 05:38
Dipsiz göl, sonbahar güzelliği ile mest ediyor | Video 13.10.2021 | 10:42
Avcılar’da asansörde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı 02:25
Avcılar'da asansörde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı 13.10.2021 | 10:48
Müge Anlı canlı yayın izle: 13 Ekim 2021 Çarşamba Müge Anlı son bölüm atv izle! 04:08
Müge Anlı canlı yayın izle: 13 Ekim 2021 Çarşamba Müge Anlı son bölüm atv izle! 13.10.2021 | 10:44
Cadde ortasında ateş ederken ’senin kanın bana helaldir’ diye bağırmış 03:01
Cadde ortasında ateş ederken 'senin kanın bana helaldir' diye bağırmış 13.10.2021 | 10:42
Börekçiye dışarıdan kahvaltılık getirdi, ortalık karıştı: Meydan kavgası kamerada 04:52
Börekçiye dışarıdan kahvaltılık getirdi, ortalık karıştı: Meydan kavgası kamerada 13.10.2021 | 10:33
200 bin lirayı çöpe attı, oğlunun dikkati parayı kurtardı | Video 04:51
200 bin lirayı çöpe attı, oğlunun dikkati parayı kurtardı | Video 13.10.2021 | 10:24
Alışveriş için girdiği marketten ayağı kırık çıktı 04:45
Alışveriş için girdiği marketten ayağı kırık çıktı 13.10.2021 | 10:14
Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor 00:49
Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor 13.10.2021 | 10:16
Yörüklerin 100 yıl önce göç yolunda ürettiği asırlık balı yeniden ürettiler | Video 05:29
Yörüklerin 100 yıl önce göç yolunda ürettiği asırlık balı yeniden ürettiler | Video 13.10.2021 | 10:04

İzmir'de, 8 yaşındaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'yı fark etmeyerek cip ile üzerinden geçen hala Zerrin Kara'nın sosyal medya hesabında, yeğeni ile ilgili pek çok paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Görüntüler bir kez daha yürekleri yaktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Türkiye'nin konuştuğu olay geçen yıl İzmir'de yaşandı. Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Kara'nın kullandığı aracın altında kaldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Talihsiz yavrunun halası ile olan son görüntüleri ise yeni ortaya çıktı. Görüntüler bir kez daha yürekleri yaktı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA