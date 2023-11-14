Fırtına otomobil servisinin kapsını yerinden söktü, çalışanı savurdu! O anlar kamerada | Video
Küçükçekmece’de şiddetli fırtına otomobil bakım servisin kapısını yerinden söküp çalışanı yere savurdu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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