Video Yaşam Fırtına otomobil servisinin kapsını yerinden söktü, çalışanı savurdu! O anlar kamerada | Video
Fırtına otomobil servisinin kapsını yerinden söktü, çalışanı savurdu! O anlar kamerada | Video

Fırtına otomobil servisinin kapsını yerinden söktü, çalışanı savurdu! O anlar kamerada | Video

14.11.2023 | 15:58

Küçükçekmece’de şiddetli fırtına otomobil bakım servisin kapısını yerinden söküp çalışanı yere savurdu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre olay, Cumartesi Halkalı'da Yarımburgaz Caddesi üzerinde bulunan bir otomobil bakım servisinde yaşandı. Fırtına ve sağanak yağmur servis çalışanına zor anlar yaşattı. Servis çalışanı açık olan iş yerinin kapısını kapatmak istedi sırada şiddetli fırtına, kapının bulunduğu cam bölmeyi yerinden sökerek parçaladı. Fırtınanın etkisiyle adam savrularak duvara çarptı. Hastaneye kaldırılan adamın vücudunda ezikler olduğu öğrenildi. Fırtınanın kapıyı yerinden sökmesi güvenlik kamerasına yansırken, geride bıraktığı zararda cep telefonu ile görüntülendi.
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