Freni patlayan kamyon dükkana böyle daldı | Video 17.08.2025 | 15:53 Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde freni patlayan kamyon, park halindeki iki araca çarptıktan sonra bir iş yerine girdi. Kaza anı, yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza, Bağlık Mahallesi Eser Sokak'ta meydana geldi. Aydın Ayyıldız (55) idaresindeki 41 AGK 673 plakalı kamyon, yokuş aşağı indiği sırada freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Park halindeki 06 GEC 67 ve 67 TM 644 plakalı araçlara çarpan kamyon, daha sonra kapalı olan bir butik mağazaya girerek durabildi.

Çevrede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayı gören taksi durağındaki şoförler, kamyon sürücüsünün araç içinde "frenim patladı" diye bağırdığını, olayın pazar günü olması nedeniyle sokakta kimsenin bulunmamasının ise büyük bir şans olduğunu ifade etti.

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatılırken, kamyonun dükkana girdiği anların bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.