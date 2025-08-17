Video Yaşam Freni patlayan kamyon dükkana böyle daldı | Video
Freni patlayan kamyon dükkana böyle daldı | Video

Freni patlayan kamyon dükkana böyle daldı | Video

17.08.2025 | 15:53

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde freni patlayan kamyon, park halindeki iki araca çarptıktan sonra bir iş yerine girdi. Kaza anı, yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza, Bağlık Mahallesi Eser Sokak'ta meydana geldi. Aydın Ayyıldız (55) idaresindeki 41 AGK 673 plakalı kamyon, yokuş aşağı indiği sırada freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Park halindeki 06 GEC 67 ve 67 TM 644 plakalı araçlara çarpan kamyon, daha sonra kapalı olan bir butik mağazaya girerek durabildi.

Çevrede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayı gören taksi durağındaki şoförler, kamyon sürücüsünün araç içinde "frenim patladı" diye bağırdığını, olayın pazar günü olması nedeniyle sokakta kimsenin bulunmamasının ise büyük bir şans olduğunu ifade etti.

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatılırken, kamyonun dükkana girdiği anların bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Freni patlayan kamyon dükkana böyle daldı | Video 00:52
Freni patlayan kamyon dükkana böyle daldı | Video 17.08.2025 | 15:53
9 yaşında lise diploması aldı | Video 07:21
9 yaşında lise diploması aldı | Video 17.08.2025 | 10:45
Çalıştığı oto galeriden 70 bin dolar çalarak ortadan kaybolan muhasebeci kamerada | Video 07:05
Çalıştığı oto galeriden 70 bin dolar çalarak ortadan kaybolan muhasebeci kamerada | Video 17.08.2025 | 10:45
Off-Road yarışlarında yürekleri ağza getiren kaza | Video 03:16
Off-Road yarışlarında yürekleri ağza getiren kaza | Video 17.08.2025 | 10:44
Madde aldığı öne sürülen şahıs görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi | Video 00:48
Madde aldığı öne sürülen şahıs görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi | Video 17.08.2025 | 10:44
Arnavutköy’de düğün çıkışı sopalı, tekmeli, yumruklu kavga kamerada | Video 01:33
Arnavutköy'de düğün çıkışı sopalı, tekmeli, yumruklu kavga kamerada | Video 17.08.2025 | 10:44
Otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü metrelerce havaya uçtu | Video 00:20
Otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü metrelerce havaya uçtu | Video 17.08.2025 | 09:24
AVM’de 5 farklı mağazadan kıyafet ve ayakkabı çalan kadın kamerada | Video 01:48
AVM’de 5 farklı mağazadan kıyafet ve ayakkabı çalan kadın kamerada | Video 17.08.2025 | 09:24
Gelibolu’da devam eden orman yangını böyle görüntülendi | Video 01:37
Gelibolu'da devam eden orman yangını böyle görüntülendi | Video 17.08.2025 | 09:24
Sosyal medya içeriği uğruna canını hiçe sayan motorcu yaptıklarıyla hayrete düşürdü | Video 00:52
Sosyal medya içeriği uğruna canını hiçe sayan motorcu yaptıklarıyla hayrete düşürdü | Video 17.08.2025 | 09:24
Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Avcılar’da anıldı | Video 02:29
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı | Video 17.08.2025 | 08:36
Yalova’da Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler anıldı | Video 04:43
Yalova'da Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı | Video 17.08.2025 | 08:36
Düğünden çıkıp hayatını kaybetti, cenaze yerdeyken düğün eğlencesi devam etti | Video 03:49
Düğünden çıkıp hayatını kaybetti, cenaze yerdeyken düğün eğlencesi devam etti | Video 17.08.2025 | 08:36
26 yıldır dinmeyen acı! Gölcük’te saat 03.02’de hayat durdu | Video 06:20
26 yıldır dinmeyen acı! Gölcük'te saat 03.02'de hayat durdu | Video 17.08.2025 | 08:36
Eyüpsultan’da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti | Video 04:23
Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti | Video 17.08.2025 | 08:36
Adana’da sulama kanalında erkek cesedi bulundu | Video 00:52
Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu | Video 16.08.2025 | 16:27
Şanlıurfa’da seyir halinde direksiyonu bırakıp arka koltuğa geçen ceza kesildi 01:09
Şanlıurfa'da seyir halinde direksiyonu bırakıp arka koltuğa geçen ceza kesildi 16.08.2025 | 15:13
Isparta’da yol kesip aileye ve polise saldıran şehir eşkıyaları kamerada 04:37
Isparta'da yol kesip aileye ve polise saldıran şehir eşkıyaları kamerada 16.08.2025 | 13:32
Tekirdağ’da devrilen motosikletin sürüklendiği anlar kamerada 00:43
Tekirdağ'da devrilen motosikletin sürüklendiği anlar kamerada 16.08.2025 | 10:11
İstanbul’da 16 yaşındaki genç dehşet saçtı... Ensesine bıçak sapladı! 05:07
İstanbul'da 16 yaşındaki genç dehşet saçtı... Ensesine bıçak sapladı! 16.08.2025 | 10:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY