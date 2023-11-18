Video Yaşam Futbolcular birbirine girdi! Hakemler bile ayıramadı | Video
Futbolcular birbirine girdi! Hakemler bile ayıramadı | Video

Futbolcular birbirine girdi! Hakemler bile ayıramadı | Video

18.11.2023 | 14:36

Kocaeli Başiskele ilçesi Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada, yeşil saha bir kez daha ringe döndü. Futbolcular kendi aralarında dakikalarca kavga etti. Tekme, tokat ve yumrukların konuştuğu olayları güçlükle sakinleştirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kocaeli, geçtiğimiz hafta Değirmendere Stadında oynanan 1. küme maçında yaşanan olayların şokunu atlatamadan yeni bir kavgalı maça daha tanık oldu. Bu kez adres ise Kocaeli Başiskele ilçesi Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadyumu'nda oynanan karşılaşma oldu. Anadolu 1071 Spor Kulübü - Arslanbey Organize Sanayi Spor U16 maçında, futbolcular tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Serbest vuruş pozisyonu sonrası bir anda birbirine giren futbolcular, güçlükle sakinleştirildi.

HAKEMLER AYIRAMADI

Maçı yöneten hakemler ve güvenlik görevlileri olayları yatıştırmakta yetersiz kaldı.Olayda bazı futbolcuların yumrukların ve tekmelerin hedef oluş anı Kocaeli Gündem okurlarının cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Olaylardan geriye ise yeşil sahalarda hiç yakışmayan bu görüntüler kaldı.

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