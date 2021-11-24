Galata Kulesi’nde 24 Kasım’a özel video mapping gösterisi | Video

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Galata Kulesi’nde 24 Kasım’a özel bir kliple video mapping gösterisi gerçekleştirildi. Şehit öğretmenlerin isimlerinin de yer aldığı klipte Aybüke Yalçın’ın fotoğrafı kuleye yansıtıldı, duygu dolu anlar yaşandı.