Gaziosmanpaşa alev alan elektrik kabloları patladı: Mahalleli büyük panik yaşadı | Video
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Gaziosmanpaşa'da alev alan elektrik kablolarında art arda patlama oldu. Mahalleli korkulu anlar yaşarken, kablolar itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürüldü.