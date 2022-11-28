Gaziosmanpaşa alev alan elektrik kabloları patladı: Mahalleli büyük panik yaşadı | Video

Gaziosmanpaşa'da alev alan elektrik kablolarında art arda patlama oldu. Mahalleli korkulu anlar yaşarken, kablolar itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Derya Sokak'ta bulunan elektrik direklerine bağlı kablolar dün gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın sırasında kablolarda oluşan patlamalar sokağı aydınlatırken, mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Patlamaları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kablolarda oluşan yanma ve patlamalar yaklaşık 1 saat boyunca devam etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için sokağın elektriğini kesti. Havai fişek görüntüsünü andıran patlamalar itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla son buldu. Korku dolu anlar mahalle sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı.