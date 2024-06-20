Gaziosmanpaşa'da pitbull köpeği dehşet saçtı: 2 yaralı | Video
Gaziosmanpaşa'da başıboş halde dolaşan pitbull cinsi köpek kaldırımda yürüyen gençlere saldırdı. Olayda 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, durumu fark eden bir vatandaş ise üzerine atladığı köpeğin boğazına sarılarak etkisiz hale getirdi.
"KÖPEĞİN SAHİBİ GELDİ OLAY YERİNE. O KADAR RAHATTI Kİ SANKİ KEDİ GEZDİRİYORDU"
Olay anını anlatan Ahmet Bozan, "Ben ailemle buradan arabayla geçiyordum. Bir tane başıboş pitbull köpeği çocukların arasına dalmıştı ve saldırıyordu. Sonra arabayla durduk köpeğe müdahale ettik. Köpek çocuklardan birkaç tanesini yaralamıştı. Birini sırtından birini ise dizinden. Ben de can havliyle köpeğin üstüne atladım ve altıma aldım köpeğin boğazını tutarak. 15 dakika boyunca sürdü bu olay. Sonra polisi aradık ve olay yerine geldiler. Bu esnada vatandaşlar videoya çekiyordu ve polisler vatandaşlara müdahale ediyordu. Yaklaşık 10 dakika sonra köpeğin sahibi geldi olay yerine. O kadar rahattı ki sanki kedi gezdiriyordu. Ben de tepki gösterdim çocuğa sen 10 dakika önce neredeydin bu köpek çocuklara saldırdığı zaman diye. Benim anlamadığım 15 beş dakika boyunca ben köpeği altıma aldım ve kendimi riske attım polis ekipleri gelene kadar. Polis geldiği zaman ise köpeğin sahibine değil de bana tepki gösterdi. Benim anlamadığım köpeğin sahibi mi suçlu, ben mi suçluyum" ifadelerini kullandı.
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