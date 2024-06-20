Video Yaşam Gaziosmanpaşa'da pitbull köpeği dehşet saçtı: 2 yaralı | Video
Gaziosmanpaşa'da pitbull köpeği dehşet saçtı: 2 yaralı | Video

Gaziosmanpaşa'da pitbull köpeği dehşet saçtı: 2 yaralı | Video

20.06.2024 | 11:27

Gaziosmanpaşa'da başıboş halde dolaşan pitbull cinsi köpek kaldırımda yürüyen gençlere saldırdı. Olayda 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, durumu fark eden bir vatandaş ise üzerine atladığı köpeğin boğazına sarılarak etkisiz hale getirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay dün saat 16.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Ertuğrulgazi caddesi üzerinde meydana geldi. Başıboş halde sokakta dolaşan pitbull cinsi köpek kaldırımda yürüyen gençlere saldırdı. Yaşanan olayda iki kişi yaralanırken, Ahmet Bozan isimli bir vatandaş, üzerine atladığı köpeği etkisiz hale getirdi. Yaşanan olayın ardından durumu fark eden vatandaşlar, bir yandan gençlerin yardımına koşarken, bir yandan da başıboş halde dolaşan köpeğin sahibine tepki gösterdi. Olayın yaşandığı anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Cep telefonu görüntülerinde, köpeğin saldırısına uğrayan gençlerden birisinin dizinden, diğerinin ise sırtından yaralandığı, vatandaşların ise köpeğin sahibine tepki gösterdikleri anlar yer alıyor.

"KÖPEĞİN SAHİBİ GELDİ OLAY YERİNE. O KADAR RAHATTI Kİ SANKİ KEDİ GEZDİRİYORDU"
Olay anını anlatan Ahmet Bozan, "Ben ailemle buradan arabayla geçiyordum. Bir tane başıboş pitbull köpeği çocukların arasına dalmıştı ve saldırıyordu. Sonra arabayla durduk köpeğe müdahale ettik. Köpek çocuklardan birkaç tanesini yaralamıştı. Birini sırtından birini ise dizinden. Ben de can havliyle köpeğin üstüne atladım ve altıma aldım köpeğin boğazını tutarak. 15 dakika boyunca sürdü bu olay. Sonra polisi aradık ve olay yerine geldiler. Bu esnada vatandaşlar videoya çekiyordu ve polisler vatandaşlara müdahale ediyordu. Yaklaşık 10 dakika sonra köpeğin sahibi geldi olay yerine. O kadar rahattı ki sanki kedi gezdiriyordu. Ben de tepki gösterdim çocuğa sen 10 dakika önce neredeydin bu köpek çocuklara saldırdığı zaman diye. Benim anlamadığım 15 beş dakika boyunca ben köpeği altıma aldım ve kendimi riske attım polis ekipleri gelene kadar. Polis geldiği zaman ise köpeğin sahibine değil de bana tepki gösterdi. Benim anlamadığım köpeğin sahibi mi suçlu, ben mi suçluyum" ifadelerini kullandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziosmanpaşa’da pitbull köpeği dehşet saçtı: 2 yaralı | Video 02:37
Gaziosmanpaşa'da pitbull köpeği dehşet saçtı: 2 yaralı | Video 20.06.2024 | 11:27
Konya’da 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 çocuk yaralı | Video 01:32
Konya’da 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 çocuk yaralı | Video 20.06.2024 | 11:15
Üsküdar’da E5’te yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa motosiklet böyle çarptı | Video 00:05
Üsküdar'da E5'te yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa motosiklet böyle çarptı | Video 20.06.2024 | 11:20
Karaköy’de aldatma kavgası kamerada: Adamın üstünü parçalayıp tokat attı | Video 01:09
Karaköy'de aldatma kavgası kamerada: Adamın üstünü parçalayıp tokat attı | Video 20.06.2024 | 11:07
Antalya’da yangında can pazarı: 15 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi | Video 04:36
Antalya'da yangında can pazarı: 15 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi | Video 20.06.2024 | 10:11
Kocaeli’de korkutan yangın! Tek katlı ev alev topuna döndü | Video 00:56
Kocaeli'de korkutan yangın! Tek katlı ev alev topuna döndü | Video 20.06.2024 | 10:41
Üniversiteli Aslıhan Zengin’in bıçaklanması olayında şoke eden gelişme: Emniyete gelip suçu üstlenmeye çalıştı | Video 11:38
Üniversiteli Aslıhan Zengin’in bıçaklanması olayında şoke eden gelişme: Emniyete gelip suçu üstlenmeye çalıştı | Video 20.06.2024 | 10:11
Antalya’da yangında can pazarı: 15 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi | Video 04:36
Antalya'da yangında can pazarı: 15 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi | Video 20.06.2024 | 10:13
8 yaşındaki kızın susuz kalan martı yavrusunu kurtarma mücadelesi yüreklere dokundu | Video 03:12
8 yaşındaki kızın susuz kalan martı yavrusunu kurtarma mücadelesi yüreklere dokundu | Video 20.06.2024 | 10:10
İstanbul’da film gibi olay: Otelde duş alırken arabasını çaldılar, buluşmaya metrobüsle geldiler | Video 03:35
İstanbul'da film gibi olay: Otelde duş alırken arabasını çaldılar, buluşmaya metrobüsle geldiler | Video 20.06.2024 | 09:34
Sultangazi’de 5 katlı binanın çatı katında korkutan yangın: 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi | Video 03:01
Sultangazi’de 5 katlı binanın çatı katında korkutan yangın: 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi | Video 20.06.2024 | 09:36
Sancaktepe’de eşiyle tartışan şahıs intihar etti | Video 04:04
Sancaktepe'de eşiyle tartışan şahıs intihar etti | Video 20.06.2024 | 08:47
Küçükçekmece’de 2 katlı geri dönüşüm depo binası alev alev yandı | Video 03:15
Küçükçekmece’de 2 katlı geri dönüşüm depo binası alev alev yandı | Video 20.06.2024 | 08:46
Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu böyle görüntülendi | Video 01:36
Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu böyle görüntülendi | Video 20.06.2024 | 08:48
Aracın yol kenarındaki bahçeye uçtuğu feci kaza kamerada | Video 01:02
Aracın yol kenarındaki bahçeye uçtuğu feci kaza kamerada | Video 20.06.2024 | 08:48
Polisin sabır sınavı: Otobüs şoförü ehliyetini vermemek için dakikalarca dil döktü | Video 02:27
Polisin "sabır" sınavı: Otobüs şoförü ehliyetini vermemek için dakikalarca dil döktü | Video 20.06.2024 | 08:47
Samsun’da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı 01:12
Samsun'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı 20.06.2024 | 08:46
Bağcılar’da binanın çatısında tadilat esnasında yangın çıktı | Video 03:42
Bağcılar’da binanın çatısında tadilat esnasında yangın çıktı | Video 19.06.2024 | 15:48
Neden korna çaldın kavgası kamerada | Video 02:19
"Neden korna çaldın" kavgası kamerada | Video 19.06.2024 | 15:23
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı | Video 00:26
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı | Video 19.06.2024 | 14:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA