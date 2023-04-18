Gaziosmanpaşa'da taşlı sopalı ‘nişan atma’ kavgası kamerada | Video 18.04.2023 | 16:31 Gaziosmanpaşa'da nişanlı çift arasında çıkan anlaşmazlık sonucu kadının evlenmekten vazgeçmesiyle ortalık karıştı. Durumu kabul etmeyen damat tarafı sopalarla kadının ailesine saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olay kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sevgili çift nişanlanarak evlilik yolunda adım attı. Ancak bu süreç içerisinde çift arasında anlaşmazlık çıkınca kadın nişanı atarak evlenmekten vazgeçti. Bu durumu kabullenemeyen erkek ve ailesi, kadının ailesini tehdit etmeye başladı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Tartışmaların büyümedi üzerime erkek tarafı, kadının ailesinin yaşadığı semte geldi. Minibüsle gelen erkek tarafı ile kız tarafı arasında kavga çıktı. Kavgada sopalar ve taşlar kullanılırken, ortalık savaş alanına döndü. Erkek tarafının mahalleden ayrılmasıyla kavga biterken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.